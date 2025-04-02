健保5月新制設加薪門檻 新光宣布護理調升6.5%

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北2日電）健保砸逾42億元解急診壅塞，設下醫院須替醫護加薪的門檻。新光醫院今天宣布，全院輪值三班護理人員加薪6.5%；長庚醫院強調每年7月例行加薪，今年將爭取提高幅度。

為解決急診壅塞，衛生福利部中央健康保險署提出給急診護理人員加薪等解方，今年5月上路，年挹注逾新台幣42億元，這次不是只挹注，還有附帶任務指標，共同指標是醫院必須落實醫護人員加薪，其他還有急診壅塞指標改善、加護病房開床率等。

新光醫院今天晚間透過新聞稿宣布，將針對新進輪值三班護理人員每月薪資從4萬7870元調升為5萬1000元，預計每年多支出3900萬元，且新進護理人到職第1個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達6萬3300元，此外，提供4年免費住宿等福利措施，以提高工作士氣。

同為私立醫院，長庚財團法人行政中心執行長游進邦說，長庚醫療體系每年7月例行加薪，過往加薪幅度大約都落在4%左右，但今年斟酌人力現狀，院方希望加速招募，疏解人力缺口，才可能進一步改善關床與急診壅塞，漲幅還在研議；同步維持護理人員正常排休，避免過勞出走潮。

至於公醫方面，台大醫院表示，由於台大醫院為公務體系，薪資制度依相關規定，目前沒有針對各職類調薪規劃。

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三軍總醫院對新進護理人員有相關鼓勵措施，希望留住人才。

台北榮總副院長李偉強表示，每年都會依不同護理單位進行調整薪資，如加護病房、非加護病房、手術房、麻醉護理師等，採取不定期非齊頭式調整，今年已經陸續調整，北榮非常重視福利，如宿舍、托嬰照顧等，持續強化措施，盼做護理人員的後盾。（編輯：管中維）1140402