台灣設計展10月登場 王惠美丹麥取經北歐設計

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）台灣設計展10月彰化登場，在丹麥參訪的彰化縣長王惠美特別前往哥本哈根參加年度丹麥3日設計節（3daysofdesign），參觀丹麥設計博物館及港邊創新建築BLOX，汲取北歐設計經驗。

率彰化縣政府社會處長王蘭心等官員參訪丹麥的王惠美表示，丹麥設計以簡約、功能性及環境保護意識聞名，今年3daysofdesign主題KEEP IT REAL，強調真實性、個人表達與永續價值，吸引全球設計師、相關業者及設計愛好者齊聚，展示北歐設計在生活美學及環境永續方面最新成果。

她說，透過考察看見丹麥設計的全球影響力，感受北歐國家如何透過設計提升城市品質，這與彰化將辦的台灣設計展目標不謀而合。

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丹麥設計博物館（Designmuseum Danmark）藏品從經典家具到現代作品，在導覽人員介紹下，王惠美等深入了解博物館如何透過展覽與教育計畫，將設計歷史轉化為文化創意資源，激發創意連結產業。

此外，王惠美也走訪由廢棄60年的皇家啤酒廠基地改造而成的BLOX，交錯堆疊的透明方塊構成獨特外觀，使用通透綠色玻璃帷幕，與周邊傳統建築銅綠屋頂對話，融合展覽、會議及零售等空間，成為公共生活與創意交流平台，體現設計與環境歷史共融精神，成為城市更新典範。（編輯：李明宗）1140620