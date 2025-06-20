少年與母爭執動粗 高雄警介入助母聲請保護令

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（中央社記者張已亷高雄20日電）1名少年與母親由於租屋問題在高雄市路竹區中正路街頭爭執，少年對母親動粗，後續警方將少年移送台灣高雄少年及家事法院審理，並協助少年母親聲請保護令。

高雄市政府警察局湖內分局員警今天說，昨天晚間獲報後，經警方到場了解，少年想請母親協助在外租屋，並交付新台幣1500元當租金，但少年母親認為金額過少，雙方發生爭執。

警方表示，過程中母親一氣之下將金錢丟棄在地，引發少年情緒失控並對母親動粗，少年母親送醫診治無大礙。

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警方說，少年被依涉嫌違反家庭暴力防治法、少年事件處理法帶回調查，另依傷害直系血親尊親屬罪嫌移送高雄少家法院審理，並主動通報高市府社會局家庭暴力及性侵害防治中心介入及協助少年母親聲請保護令，將持續關注母子間安全與輔導需求。

社會局表示，經查少年計有11次保護通報紀錄（含這次狀況），前10次分別於苗栗縣與台南市受案處理。目前已接獲警政通報，後續將與法院、警政及衛政單位等，共同提供家庭安全維護與輔導服務。（編輯：李明宗）1140620