以伊衝突加劇 2026亞洲盃女足賽A組資格賽移地舉行

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（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）亞洲足球聯盟（AFC）今天宣布，考量到中東「當前情勢持續」，原定下週在約旦舉行的2026年女子亞洲盃足球賽（Women's Asian Cup）A組資格賽移師卡達舉辦。

法新社報導，以色列和伊朗加劇相互空襲後，中東地區緊張升級，如今美國也可能加入這場衝突。

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亞足聯在聲明中說，原定6月23日至7月5日在約旦首都安曼（Amman）舉行的資格賽改到波斯灣國家卡達舉行，比賽時間也延後到7月7至19日，場館和賽程時間表將在稍晚公布。

2026女子亞洲盃足球賽將於明年3月在澳洲舉行，A組資格賽隊伍包含約旦、新加坡、伊朗、黎巴嫩和不丹。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140620