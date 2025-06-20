罷免成案7/26投票 新北5藍委齊呼1個也不能少

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（中央社記者王承中台北20日電）中選會今天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。國民黨立委張智倫、廖先翔、林德福、洪孟楷與葉元之晚間聯合發出聲明，強調將正面迎戰，新北隊1個也不能少，要和市長侯友宜並肩作戰，建設家鄉、守護民主。

中選會委員會議今天審定公告，24件國民黨立委罷免案、以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投開票。中選會解釋，投票日擇定7月26日，主因是考量國家安定、公投投票權人名冊編造時間，以及避開考區集中的國考等理由。

罷免案成案的新北市選區國民黨立委張智倫、廖先翔、林德福、洪孟楷與葉元之晚間發布聯合聲明表示，中選會今天正式公告第3階段罷免投票日是7月26日，這個結果不意外；藍營立委多數選擇正面迎戰，因為早已清楚這是民進黨自上而下、精心策劃的政治鬥爭。

聲明質疑，民進黨立法院黨團總召柯建銘早就揭露，1年多前就開始布局這場「罷免行動」，用的是整個執政黨機器、整個國家資源，只為達成1個目的，讓台灣只剩綠營聲音、1黨獨大、唯綠獨尊；但真正信仰民主的人，都會堅定說出3個字：不同意。

聲明表示，這1年多來，史上最高預算的政府，「做了什麼？是讓人民更安穩？還是更焦慮？」民進黨這段時間，只有做罷免。為保政權，甩鍋在野；為打對手，隨便貼標籤，動不動就「中共同路人」。但人民真正關心的能源、物價、詐騙、治安、死刑問題，「有哪一項被認真處理？」

聲明提到，更離譜的是，立法院依法通過的法案，只要民進黨不想執行，就釋憲、拖延、杯葛。不只是無視立法權，更是行政霸權，政府自己不執行立法院決議，還有臉把責任推給藍營立委。

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聲明強調，新北市5位立委身為新北市404萬市民的1員，是獲得選民肯定、繼續為民服務的民意代表。這1年多來，每天奔走親力親為投入建設與問政，卻因為太認真，成了政治報復對象。

聲明批評，民進黨的罷免，只會讓社會更對立、情緒更撕裂，很多鄉親沉默，但沉默不等於認同。現在進入關鍵第3階段，若不投票、不表態，就讓奧步得逞、惡意成功，為新北打拚的成果，更可能會被當成民進黨2026的操盤籌碼，新北隊1個也不能少，和新北市長侯友宜並肩作戰，建設家鄉、守護民主。（編輯：林克倫、張若瑤）1140620