調查：2成英國大學教師稱教學自由受限 避爭議話題

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國高等教育獨立監管機關「學生事務局」（OfS）近日發布調查結果，顯示約21%的英國大學教師自認授課時，無法在課堂上自由討論棘手或具爭議性的議題。

此外，有8%選擇明文陳述意見的受訪大學教員及研究員提到「自我審查」的問題。28%的大學教員及研究員認為，校方對不同觀點的包容度近年有下降趨勢。

OfS於19日發布指引，以協助英國大學院校落實8月1日上路的校園言論和學術自由保障相關規定。OfS另發布去年對超過1200位大學院校教員及研究員執行的抽樣調查結果，提供了解英國高等教育機構言論自由現況的參考依據。

調查結果顯示，約21%受訪者自認授課時無法自由討論棘手或具爭議性的議題，16%認為無法在研究工作自由探討這類議題；高達34%則指出，無法在演講、社群媒體等環境，就這類議題自由發表意見或進行討論。其中，女性較男性受訪者更容易感到「不自由」。

根據調查，感到「不自由」的主要原因包括擔憂發言導致在專業領域、職場與社會層面的不良後果。在認為自己無法充分自由教學的大學人員之中，有52%提到來自校方高層的壓力，53%則指出「不自由」是源於希望「避免冒犯他人」。

此外，整體而言，總計5%受訪英國大學教員及研究員提到，未能充分自由教學是因為「擔憂遭遇肢體攻擊」，

調查結果顯示，大學人員認為，最無法自由探討的議題包括性別、種族和種族主義。

受訪大學人員之中，有7%曾因為表達具爭議性或挑戰性的想法，而遭遇來自校方高層的負面評論或對待。其中，最容易招致負面評語或待遇的議題是性別或國際政治相關，占比分別為38%和27%。

OfS的言論和學術自由主任阿邁德（Arif Ahmed）說，大學院校的核心任務是追求知識，而言論和學術自由是實踐此任務的重要基石。學生有必要了解，他們可以自由分享法律容許範圍內的觀點和意見，同時須準備好聆聽各種不同見解、接觸各種不同資訊，即便這可能讓他們感到不舒服或震驚，因為這是學習過程一部分，有助他們發展分析和批判思考能力。

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關於對大學教員及研究員的言論和學術自由調查，阿邁德指出，調查結果令人「深感不安」，並顯示無論所屬政治光譜為何，都有人數可觀的大學人員感到無法充分自由教學、研究和討論具爭議性的議題。這樣的情況不該被容忍，大學院校應採取措施，堅定維護學術自由。

近年在英國大學院校最「敏感」、最容易導致師生被「取消」或抵制的議題包括以色列和巴勒斯坦、（多元）性別認同等。（編輯：唐聲揚）1140620