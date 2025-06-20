人民日報刊文籲加強監管盲卡盲盒 泡泡瑪特股價跌

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（中央社台北20日電）中國官媒央視日前才刊文，指泡泡瑪特的IP玩偶Labubu「盲盒熱」，折射出世界對中國製造的認可。但人民日報今天即刊文，呼籲加強監管盲卡盲盒。泡泡瑪特股價今天中午收盤下跌約5.23%。

泡泡瑪特的IP玩偶Labubu紅遍全球，其中一個賣點是以盲目的方式出售，其隨機性及不確定性增加了消費者開箱時的驚喜與期待，激發消費者收集商品的欲望。

中國官媒央視14日以「LABUBU一只難求！中國潮玩，何以潮向世界？」為題發文，Labubu是集明星效應、社交傳播、盲盒玩法、二級市場、品牌聯名於一身，多重賦能推動迅速「出圈」。潮玩最受歡迎的玩法之一是盲盒。

文章指出，Labubu的爆紅「折射出的是世界對中國製造的認可」，這場盲盒熱的持續燃燒，離不開中國製造業在工業化和定制化之間的平衡能力，也代表著「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷。

中國另一官媒人民日報今天則以「盲卡盲盒哪能『無拘無束』」為題發文，指這2年繼盲盒火爆後，盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童青少年中走紅。非理性消費在兒童青少年中屢見不鮮，部分孩子為了追求稀有卡牌，單次消費高達人民幣數百元甚至數千元。

文章指，盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈里的「硬通貨」。未成年人沉迷的背後，也存在「商業陷阱」與監管滯後的問題。

文章表示，專家完善立法和聯合執法，就盲卡盲盒推出嚴格的規章制度，加強對未成年人的保護，包括進一步細化盲卡盲盒的監管規則，增設技術監管條款。市場監管、網信、教育等部門應建立聯合執法機制，運用大數據分析識別異常交易，對虛假宣傳、誘導消費等違法行為展開專項整治。

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文章表示，此前國家市場監督管理總局印發的「盲盒經營行為規範指引（試行）」明確規定，盲盒經營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。向8周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應當依法確認已取得相關監護人同意。但文件沒有規定相關處罰，執行難度大。

泡泡瑪特股價今早在港交所下跌，中午收盤下跌5.23%，收報港幣235.6元。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140620