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Labubu紅遍全球 泡泡瑪特創辦人王寧成河南首富

2025/6/9 15:02（6/9 15:15 更新）
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泡泡瑪特旗下角色Labubu紅遍全球，帶動公司股價。據美國「富比世」雜誌即時資料，創辦人王寧身家為209億美元，成為河南新首富。（中央社檔案照片）
泡泡瑪特旗下角色Labubu紅遍全球，帶動公司股價。據美國「富比世」雜誌即時資料，創辦人王寧身家為209億美元，成為河南新首富。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）泡泡瑪特旗下角色Labubu紅遍全球，帶動公司股價。據美國「富比世」雜誌即時資料顯示，泡泡瑪特創辦人王寧身家為209億美元，超過身家169億美元的牧原股份董事長秦英林，成為河南新首富。

據美國「富比世」（Forbes）雜誌官網即時資料顯示，王寧目前身家為209億美元（約新台幣6260億元），排名第101位，超過身家169億美元的秦英林，成為河南新首富。

星島日報報導，泡泡瑪特旗下角色Labubu在全球爆紅，帶動泡泡瑪特股價上升。該股年初至今累計升幅逾170%，目前市值約3336億港幣（約新台幣1.27兆元）。據泡泡瑪特2024年年報示，創始人王寧持有48.73%的公司股權。

據第一財經、中國新聞週刊等中國媒體報導，王寧於1987年出生，2010年創辦北京泡泡瑪特文化創意有限公司，2020年底公司在香港上市。

泡泡瑪特經歷不同發展階段，才達到今日規模。據泡泡瑪特營運長（COO）司德表示，第一階段是潮流雜貨鋪，後來因為一款名為「Sonny Angel」角色的熱賣，讓泡泡瑪特開始朝潮流玩具方向發展。

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據中國新聞週刊今年1月的報導，泡泡瑪特全球門市共有500多家，海外門市突破100家，在美國、法國、印尼、越南等地都有門市。

王寧今年初曾表示，泡泡瑪特今年海外業務有可能會超過50%，超過中國國內業務。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140609

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