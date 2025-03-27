海外市場快速擴張 泡泡瑪特2024年營收年增106%

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（中央社台北27日電）中國玩具製造商「泡泡瑪特」昨天公布財報，2024年營收突破人民幣100億元，年增106.9%，主要得益於海外市場的快速拓展。泡泡瑪特CEO王寧預期泡泡瑪特集團在2025年實現超過人民幣200億元的銷售額。

綜合中國媒體界面新聞、21世紀經濟報導，泡泡瑪特最新財報顯示，2024年實現營收人民幣130.4億元（約新台幣593億元），較上一年大增106.9%，經調整淨利潤34億元，年增更高達185.9%，超過市場預期。

泡泡瑪特「狂飆」式成長主要得益於海外市場的快速拓展。財報顯示，2024年泡泡瑪特中國大陸營收為79.7億元，年增52.3%；海外及港澳台業務營收50.7億元，年增高達375.2%，收入比重38.9%。

其中東南亞市場營收24億元，在海外及港澳台收入比重47.4%，年增619.1%，是海外4大區域及港澳台區域中，收入比重最高以及業務增速最快的區域。

截至2024年末，泡泡瑪特海外實體門市數量為130家（含合營），與2023年相比增加50家。越南、印尼、菲律賓、義大利、西班牙的首家實體門市都是在2024年開設，在倫敦牛津街、韓國明洞等地都能夠看到泡泡瑪特的門市。

泡泡瑪特董事長、執行長王寧在2024年財報業績交流會上表示，預期2025年較2024年同期有50%以上增長，海外及港澳台地區業務可以有100%以上的增長。預期泡泡瑪特集團在2025年實現超過200億元的銷售額，海外及港澳台地區銷售額突破100億元。

報導指出，26日財報公布後泡泡瑪特港股收漲11%。今天截至午盤上漲超過10%，總市值突破2000億港元。Wind數據顯示，自2022年10月低點以來，泡泡瑪特累計漲幅超1400%。

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泡泡瑪特是中國潮流玩具店，出品的盲盒公仔、毛絨玩具大受歡迎，旗下有多個知名IP，如THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA。財報顯示，2024年泡泡瑪特共有13個IP營收破億元。MOLLY、SKULLPANDA和CRYBABY營收破10億元，THE MONSTERS收入首次突破30億元。

報導指出，過去IP的成長性一直是外界對泡泡瑪特憂慮的因素，但2024年經典IP保持相對穩定，更多的全新IP受到粉絲喜愛。花旗分析師Lydia Ling等人稱，泡泡瑪特在IP運營和海外擴張方面的強大能力將持續支撐其穩健增長；海外擴張仍是2025年公司的一個關鍵成長動力。（編輯：廖文綺/邱國強）1140327