接獲LABUBU盜版品申訴 北市促泡泡瑪特強化防偽

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）公仔玩具潮流夯，台北市消保官今天表示，統計北市去年共受理97件公仔玩具相關申訴案，常見爭議包括商品瑕疵、預購商品未出貨和仿冒品，已促請潮牌泡泡瑪特強化防偽措施。

台北市法務局今天透過新聞稿表示，近期潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）夯遍全球，其旗下角色仿冒品新聞也頻繁出現，自去年以來陸續接獲消費者反映在網路買到泡泡瑪特盜版公仔「LABUBU」的申訴案件，網路也流傳各種防偽驗證假網址。

為使消費者獲取正確且完整的正版商品資訊，法務局指出，台北市消保官江靜昀已促請泡泡瑪特強化防偽資訊揭露措施，目前已設置網站專頁，內容整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道，消費者無須註冊微信帳號即可連結至驗證頁面進行確認。

江靜昀表示，近來玩具市場隨著潮流文化的興起、限量行銷策略及社群媒體的影響，公仔玩具已超越兒童市場，成為成年消費者收藏的熱門選擇，統計台北市政府去年共受理97件與公仔玩具相關的申訴案，其中網路交易計63件、占約7成。

同時，常見爭議類型包括商品瑕疵、預購商品未出貨及買到仿冒品。

江靜昀指出，熱門、限量等稀有玩具公仔多屬預購交易，且常須以現金預付全額並經長時間等待，業者無法出貨又拖延或拒絕退款時，消費者也無法申請信用卡爭議款退款，提醒消費者須特別留意此種現金預購交易的求償風險，以確保自身權益。

另外，消費者網購公仔玩具前，江靜昀呼籲，應慎選購買通路，避免在臉書、IG等社群平台及通訊軟體購買，或與身分地址不明的賣家交易，在網購平台購買時，若個別賣場並非透過平台金流系統進行交易，像是只提供賣家郵局或銀行轉帳的付款方式，則該筆交易並無平台提供的款項保管機制。

江靜昀說，消費者若與賣家進行私下交易，一旦發生糾紛，平台將不會提供協助，建議消費者避免此類風險。

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江靜昀提到，消費者收到商品後應立即開箱錄影存證，減少雙方對於商品是否全新或瑕疵的認定爭議，若發現買到仿冒商品，可提供相關購買紀錄、照片等證據向內政部警政署刑事局智慧財產權偵查大隊檢舉。

不過，若透過超商取貨付款後發現疑似為仿冒品或詐騙包裹，可於四大超商線上申訴平台或客服中心立案，由超商協助處理退款，若使用信用卡刷卡付費，可盡速洽詢發卡銀行申請信用卡爭議款事宜。（編輯：李錫璋）1140403