胡潤百富榜出爐 字節跳動創辦人張一鳴成中國首富

（中央社台北29日電）胡潤研究院今天發布「2024胡潤百富榜」。字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元（下同，約新台幣1兆5750億元）首次成為中國首富。而蟬聯3年首富的鍾睒睒，則以3400億元位列第二。



據澎湃新聞、星島日報報導，胡潤研究院今天發布「2024胡潤百富榜」，今年有1094名中國個人財富50億元以上的企業家登榜，比去年減少12%（147人）。上榜企業家總財富比去年下降10%，約2.4兆。



41歲的字節跳動創辦人張一鳴，財富比去年增長1050億元，以3500億元首次成為中國首富，成為第一位「80後」（1980至1989年生者）白手起家的中國首富，也是過去26年來第18位中國首富。



據報導，字節跳動去年全球總收入超過8500億元，年增30%，雖然增速相對放緩，但TikTok去年在美國的營收達到1100億元，創下新高。



而蟬聯3年中國首富的農夫山泉創辦人鍾睒睒，財富比去年縮水1100億元，以3400億元位列第二。報導分析，農夫山泉過去遭遇的輿情風波，加上資本市場的波動，造成公司股價連續下跌，撼動鍾睒睒中國首富的地位。



騰訊創辦人馬化騰財富比去年上漲350億元，以3150億元位列第三。報導提到，騰訊在遊戲、廣告、雲業務等方面的表現顯著，提升公司整體業績。



值得注意的是，娃哈哈集團董事長宗馥莉取代香港地產商新鴻基創辦人夫人鄺肖卿成為中國女首富，財富810億元。



此外，小紅書創辦人毛文超、瞿芳分別以180億元和120億元的財富新上榜。據報導，今年7月小紅書完成新一輪融資，目前估值1200億元。



上榜企業家總財富比去年下降10%，約2.4兆。工業產品、消費品、健康產業、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。



報導指出，過去一年，財富下降較多的企業家主要來自新能源、房地產、軟體服務，以及健康產業中受美國政策影響和疫情前後業績變化較大的企業。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1131029