落地採檢1週攔截229例確診 王必勝：仍有漏網者

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桃園機場前進指揮所指揮官王必勝18日表示，長程航班落地採檢1週攔下229例確診，但經過近日2例桃機相關人員新增確診，可知仍有漏網者。圖為檢驗結果陽性者由專人完成證照查驗後，搭乘救護車後送專責醫院。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北18日電）桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，長程航班落地採檢1週攔下229例確診，但經過近日2例桃機相關人員新增確診，可知仍有漏網者，故要擴大範圍，並落實例行採檢。

桃園機場及其後續衍生的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，累計確診數已破百例。原本桃園機場相關人員已數日無新增確診，但這2天卻增2例。

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天傍晚在臉書（Facebook）發文指出，染疫的機場防疫人員，工作地點是深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站，今天病毒基因定序出爐，是Omicron的菲律賓株，與原先清潔員這邊的傳播鏈不同。

王必勝說，推測是在收集入境旅客唾液檢體時遭到污染而感染的機會大，應該是另一條獨立的傳播鏈，將透過隔離及密集採檢，希望能及早把這條傳播鏈阻斷，另也再審視相關流程，並提醒同仁務必嚴守感管規範。

王必勝指出，染疫的防疫計程車司機，前4次PCR檢驗均陰性，1月16日再度採檢結果卻檢出陰性，18日確診但依後續檢驗判斷為剛感染發病，經查司機於14日載過境外移入確診個案，是否相關要待基因定序結果來判斷。後續會進行匡列隔離，並追蹤防疫車隊PCR採檢結果。

王必勝表示，上述2案都是透過例行篩檢發現，且很可能都是另外單獨的傳播鏈，不能只鎖定原傳播鏈的高風險單位。

王必勝也說，2案的案源很可能都來自短程航班的確診者，故即便長程航班落地檢驗已在1週內攔下229例確診，仍然有漏網者，因此應該考慮再擴大落地檢驗範圍。（編輯：陳政偉）1110118