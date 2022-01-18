防疫司機染疫14日曾載確診者 比對定序釐清源頭

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北18日電）桃機今天新增1名家住基隆的防疫計程車司機確診，指揮中心指出，個案曾於14日載過確診者，將比對病毒定序釐清源頭，並將對短程航班實施落地採檢，降低接觸者染疫風險。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃機繼近日1名防疫人員確診後，今天再增1名家住基隆的桃機防疫計程車司機（案18020）確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這名個案第1次採檢Ct值31.6，第2次採檢降至12，代表並不是舊案，經調查發現個案曾載過確診者，但有待病毒基因定序結果出爐後才能釐清。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因應春節返台人潮，防疫計程車司機相當忙碌，目前掌握這名司機1月14日曾載送1名機場唾液採檢陽性的個案，但因個案搭乘計程車時檢驗結果還沒出爐，可能在搭車過程中造成感染。

機場接連出現防疫人員、防疫計程車司機染疫，指揮中心近日將對短程航班依風險等級實施落地採檢，陽性者將依重症風險程度分流，無症狀、輕症者將送往加強版防疫旅館或集中檢疫所。

陳時中指出，這幾天長程航班落地採檢已有一定經驗，採檢程序也成熟，加上16日起長程航班入境人數大減，採檢量能應該足以因應。

國內Omicron變異株疫情嚴峻，外界也好奇染疫過後，可能有哪些後遺症。

羅一鈞表示，目前Omicron感染者出現中重度症狀比例低，遠低於Alpha變異株（最早在英國發現）和Delta變異株（最早在印度發現），但病毒仍可能侵入年長者或慢性疾病患者的下呼吸道，引起肺炎，尤其是還沒接種或沒有完整接種疫苗者，有較高比例需要使用加護病房或氧氣治療，呼籲民眾盡快接種疫苗，保護自己。

指揮中心也針對染疫康復者訂定治療計畫，羅一鈞說，相關計畫是由健保署執行，正在找醫院前來申請，未來程序完備後就會公布在健保署網頁。（編輯：張雅淨）1110118