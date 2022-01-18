新竹市一家4口染疫 足跡曾到全家大潤發台鐵

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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市18日電）新竹市長林智堅下午在線上疫情說明記者會表示，新竹市今天新增一家4口群聚確診，足跡包括2間餐廳、補習班等，相關場域均進行清消。

林智堅表示，今天新竹市新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，這是一起家庭群聚感染，最先確診的是父親案18060，因職場同事與明新科大確診者案17933有接觸史，被匡列居家隔離，因此這名父親自行快篩，結果呈現陽性。

林智堅指出，案18060經核酸檢測（PCR）陽性確診後，立即匡列同住3名家人（妻子及2名女兒）進行PCR採檢，今天凌晨確診，都於醫院收治治療中。

林智堅說明，案18060症況為流鼻水，但無發燒；案18061、18062與18063皆無症狀。目前尚無法判定感染源，市府將持續調查。

林智堅說，目前已匡列案18060、18061工作場所59人、三民國小師生59人共118人居家隔離採檢，安排三民國小共計2230名師生進行PCR採檢也匡列。另針對案18063就讀補習班的同班師生8人居家隔離採檢，及該補習班全體師生共322人也進行PCR篩檢。

林智堅說，確診的家庭成員曾分別在1月11日與朋友到中華路「楊-台西鵝肉」用餐，14日到魚鮮會社經國店用餐，2間餐廳即日起暫停營業、全面消毒，同時段用餐民眾、員工，包含魚鮮會社26人、台西鵝肉店12人都被匡列居家隔離，並進行PCR採檢。

林智堅說，因應疫情升溫，即日起，新竹市公、私立游泳池或附屬設施（SPA、蒸氣室等、戲水區等），均暫停開放；另在市府或所屬機關學校，尾牙活動全數取消，春節期間的走春拜廟行程也取消。（編輯：李錫璋）1110118