陳時中：20日公布國內版疫苗護照 21日開放申請

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北18日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內版疫苗護照相關規定預計20日對外宣布，21日開放民眾申請，須符合單次使用、自行攜帶、資料不留存等原則。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市長柯文哲打算推動「疫苗護照」，沒打疫苗者會顯示紅燈、已打1劑量顯示黃燈、已打滿2劑者會顯示綠燈，但因疫苗護照需介接健保資料，20日將和中央開會討論。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內版疫苗數位證明（俗稱疫苗護照）政策預計20日宣布，21日開放民眾申請。

陳時中說，由於台灣使用的疫苗數位證明是比照歐盟規格，必須符合單次使用、自行攜帶、資料不可留存等原則，才能被承認使用；至於北市欲推動的疫苗護照，會以最少資料暴露，滿足北市需求。

根據指揮中心統計，昨天共接種36萬3124劑COVID-19疫苗，累計接種3791萬7556劑疫苗，第1劑涵蓋率80.77%、第2劑72.15%、基礎加強劑0.38%、第3劑追加劑8.55%。

第3劑疫苗持續接種，莫德納（Moderna）疫苗因生成的抗體最高，打氣也最旺。

指揮中心發言人莊人祥表示，抗體確實是染疫風險的指標之一，另像T細胞的免疫強度也是另一指標，但因各國流行的變異株不一樣、接種疫苗的狀況也不同，難以比較第3劑打哪個廠牌效果最好。

陳時中也強調，通過國內緊急使用授權（EUA）的疫苗都是好疫苗，只要打完第1、2劑沒有特別的不良反應，第3劑就根據自己喜好選擇即可，把第3劑打好打滿才是現在最重要的事。（編輯：管中維）1110118