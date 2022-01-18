國內版疫苗護照20日公布 北市府盼用台北通App

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）國內版疫苗護照相關規定預計20日公布、21日開放申請。台北市政府今天表示，會先了解中央做法，但台北通App功能多元且非一次性程式，仍希望使用台北通協助防疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市長柯文哲打算推動「疫苗護照」，沒打疫苗者會顯示紅燈、已打1劑量顯示黃燈、打滿2劑者會顯示綠燈，但因疫苗護照需介接健保資料，20日將與中央開會討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中指出，國內版疫苗數位證明（俗稱疫苗護照）政策預計20日對外宣布，21日開放民眾申請。

對於台北市是否加入中央體系或仍用台北通App，北市府發言人陳智菡接受媒體訪問時表示，還不確定中央具體的作法，20日開會時會進一步了解，但原則上還是希望使用台北通介接健保資料庫。

陳智菡指出，台北通App發展完整，結合多項市政功能，民眾只需申請1次就好，簡易便民，北市原則上仍希望使用台北通做為疫苗護照的載體，輔助防疫，方便且資源不浪費。（編輯：戴光育）1110118