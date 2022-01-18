更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股重挫拖累 台股跌151點力守18200關卡
首頁 / 生活
台北通爭議
新聞專題
台北通爭議2/17

國內版疫苗護照20日公布 北市府盼用台北通App

2022/1/18 17:20（1/18 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）國內版疫苗護照相關規定預計20日公布、21日開放申請。台北市政府今天表示，會先了解中央做法，但台北通App功能多元且非一次性程式，仍希望使用台北通協助防疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市長柯文哲打算推動「疫苗護照」，沒打疫苗者會顯示紅燈、已打1劑量顯示黃燈、打滿2劑者會顯示綠燈，但因疫苗護照需介接健保資料，20日將與中央開會討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中指出，國內版疫苗數位證明（俗稱疫苗護照）政策預計20日對外宣布，21日開放民眾申請。

對於台北市是否加入中央體系或仍用台北通App，北市府發言人陳智菡接受媒體訪問時表示，還不確定中央具體的作法，20日開會時會進一步了解，但原則上還是希望使用台北通介接健保資料庫。

陳智菡指出，台北通App發展完整，結合多項市政功能，民眾只需申請1次就好，簡易便民，北市原則上仍希望使用台北通做為疫苗護照的載體，輔助防疫，方便且資源不浪費。（編輯：戴光育）1110118

延伸閱讀
陳時中：20日公布國內版疫苗護照 21日開放申請
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀