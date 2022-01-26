台北通不得為唯一申請管道 北市圖借閱證即起開放

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逾1.2萬人支持議員苗博雅所發起「拒絕台北通強迫推銷」連署，決議其不得為北市公共服務唯一申請管道。（圖取自台北通網頁id.taipei）

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北26日電）台北市政府今年度總預算案獲議會通過，逾1.2萬人支持議員苗博雅所發起「拒絕台北通強迫推銷」連署，決議其不得為北市公共服務唯一申請管道，北市圖借閱證今開放。

台北市議會今天宣讀通過北市府今年度總預算案，根據台北市主計處統計資料顯示，111年度總預算案歲出原列新台幣1745.82億元，審議結果刪減29.98億元、計列1715.84億元；歲入原列1719.97億元，審議結果淨減11.18億元、計列1708.79億元。

由於北市府近年力推台北通App，引發外界對個資隱私、數位足跡等質疑，社民黨台北市議員苗博雅20日也發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署活動；且經政黨協商後最終決議要求「北市府所提供公共服務不得以台北通為唯一申請管道」，獲大會通過。

對此，苗博雅晚間告訴中央社記者表示，目前連署活動有效人數已達1萬2000人，且將持續進行以達監督成效，另，台北市立圖書館今天也說借閱證不須綁定台北通。

苗博雅說，經和台北流行音樂中心溝通後，也允諾未來將比照其他大型場館，除台北通之外，將再增紙本填資等多元申請登錄方式。

除此之外，苗博雅指出，後續針對台北市社會局親子館和公托抽籤等事項，除保有原來申請管道外，也應增加線上預約等其他申請登錄途徑。將持續觀察北市府後續整體改善狀況，再讓連署活動擇期做階段性退場。

北市圖今天也透過新聞稿表示，為提供民眾多元管道、整合認證的市政服務申辦流程，鼓勵新辦、補發及展延借閱證期限的民眾可一併申辦台北通，另配合政策調整，民眾即日起申辦借閱證不強制結合台北通。

社會局也說，北市公托線上抽籤除結合台北通外，也提供線上登記、親帶證件查驗和臨櫃登記操作服務；北市親子館入館及課程預約也長期採行「線上預約、現場報名」雙軌制。

台北市文化局則指出，北流中心表演廳進場並無限用台北通，民眾也可使用身分證完成實聯制登錄入場。

對於柯文哲今天反批連署活動不就是在搜集資料，以及台北通概念是去參訪愛沙尼亞的成功經驗所建立。苗博雅晚間也透過新聞稿回應，活動訴求不是阻擋台北通，而是「反對強迫推銷」。

同時，也請柯文哲列舉世上有哪種聯署不用牽涉個資，重點在「自願性、非被迫配合」；並指愛沙尼亞的數位身分認證具完整法律規範，但做半套的台北通缺乏法律基礎，僅有薄弱的行政規則，無法相提並論。（編輯：張銘坤）1110126