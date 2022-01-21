台北通驗證後可申請健康證明 柯文哲未提疫苗燈號

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北21日電）台北市長柯文哲日前表示，將用台北通App當疫苗護照，並以紅黃綠燈區別疫苗接種完整度，不過今天僅說明台北通驗證後可申請健康證明，未提燈號相關技術及管理。

台北市長柯文哲日前曾表示，若中央同意台北通App介接中央健保資料庫，就以台北通啟用北市疫苗護照，以燈號辨別民眾接種疫苗完整度，打滿兩劑疫苗超過14天或打滿3劑就是綠燈、沒打滿是黃燈、完全沒打是紅燈。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說明疫苗護照相關議題時表示，中央已經公布數位新冠病毒健康證明的申請與查驗方法，不過現在因應各種需要常要下載新的App、每次都要填很多資料，導致重複。

柯文哲說，民眾申請台北通App時，北市會嚴格查核各項資料，經過驗證確定這支手機代表本人，只要民眾同意，台北通就可以代表個人跟衛生福利部申請數位新冠病毒健康證明，身分證字號、健保卡、戶籍等資料會自動填入，民眾只需下載就好。

柯文哲並未提到台北通App疫苗燈號相關技術及管理辦法等。

媒體提問柯文哲對中央推出數位新冠病毒健康證明的想法，柯文哲表示，他好幾個月前就在講疫苗護照的概念，中央願意做出系統也是很好，不過中央的系統還需要機器去掃碼，不如直接秀出燈號簡單。

柯文哲說，QR Code在八大、公共場所該如何管制，技術上還要想一下。（編輯：張銘坤）1110121