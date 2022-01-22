柯文哲：台北通先接健康證明 後續怎用再想想

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市長柯文哲今天表示，台北通App現在先開通下載健康證明的功能，今天已發公文給中央，希望盡快核准，下一步要怎麼用再想想看，建構系統也要時間。

台北市長柯文哲今天出席與里長市政座談會，會前接受媒體聯訪回應疫情問題。

由於柯文哲力推用台北通App當疫苗護照，被批強迫推銷。柯文哲說「現在台北通可以接新冠肺炎疫苗的護照就先接通」，已經行正式公文給衛生福利部，希望盡早核准。

柯文哲表示，至於下一步怎麼做，可以再想想看，建構系統也要時間。

柯文哲說，疫情應該很難控制、會散布出去，這種情況下需要最有效率的管理方式，否則動不動就3級警戒、禁止餐廳內用，會造成很大損傷。他認為維持2級警戒，不影響民生經濟的部分加嚴管理，如禁止公共運輸上飲食、過年期間宮廟活動減少等。

柯文哲指出，北市目前把劍潭活動中心當成加強版防疫專責旅館，有234床，本來預計收200人，但若確診數上升就要再開第2、3家，要開始思考，不過整體策略要隨疫情調整。

副市長黃珊珊表示，劍潭活動中心都已安頓好，還有約90床，會再繼續收住醫院確診者；黃珊珊並說，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞一開始想商借劍潭活動中心的23床，當時她已同意，後又接到衛福部長陳時中電話，希望數量再增加。

黃珊珊表示，她請示柯文哲，柯文哲表示當然能幫忙，後來除了2人送到醫院以外，56人全數收住。（編輯：張銘坤）1110122