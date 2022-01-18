Omicron病毒變化急遽 羅一鈞說明正確快篩法

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞18日說，Omicron病毒變化急遽，若快篩後症狀持續或接觸史明確，可隔半天或1天再度快篩，增加可信性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北18日電）Omicron入侵本土，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，Omicron病毒變化急遽，若快篩後症狀持續或接觸史明確，可隔半天或1天再度快篩，增加可信性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，確認感染Omicron變異株，目前已知有5條不同病毒序列的傳播鏈，包含桃園機場清潔員、防疫計程車司機與機場防疫人員，以及台北市立聯合醫院中興院區與仁愛院區的院內感染。

媒體今天在疫情記者會上提問，美國有專家表示，快篩試劑對無症狀患者準確率僅5成，故要做2次快篩。

羅一鈞說明，國內觀察不少個案，起初病毒量低，但再度採檢病毒量就快速上升，國外也有類似觀察。發現Omicron病毒變化急遽，謹慎起見建議快篩1次後，若還有症狀，或接觸史逐漸釐清，有染疫疑慮，可隔一段時間再度快篩，而非2次快篩同時進行。

羅一鈞說，隔一段時間是指隔半天或1天再驗，可增加快篩的可信性。他舉例，亞東醫院染疫護理師，也是1天內間隔12小時再度快篩，就由陰轉陽。

疫情指揮中心指揮官陳時中也說，基隆的桃園機場防疫計程車司機，即是3天前陰性，之後採檢陽性Ct值31.6，代表低病毒量，隔天Ct值更降至12，代表高病毒量。他說，Omicron特性就是病毒量變化快，跟相關變異株不太一樣。

媒體提問，台大醫師李秉穎表示疫情傳播快速與天氣變冷有關，陳時中說，有這樣的可能，李秉穎有他的觀察，要全方位注意。針對疫情擴散的圍堵計劃，他表示，請大家給防疫人員多鼓勵。

媒體另詢問，台大兒童醫院院長黃立民表示現在疫情警戒不升級，過年時也不會升級，陳時中回應，抗疫要一步一步來，現在未升級，不代表未來就一定不會升級，疫情每天有變化，會根據變化尋求相對穩健的公衛方式。

另媒體問及前衛生福利部長林奏延受訪表示提到，若這波疫情控制得宜，今年夏天有機會出國。陳時中回應，當然是有可能，但大家不要期待太多。（編輯：陳政偉）1110118