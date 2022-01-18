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張弘稜與海盜隊簽約 球團看好成為大聯盟先發潛力[影]

2022/1/18 16:10（1/19 09:36 更新）
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台灣投手張弘稜與美國職棒匹茲堡海盜隊簽約記者會18日在台北舉行，張弘稜披上海盜隊球衣亮相。中央社記者王飛華攝 111年1月18日
台灣投手張弘稜與美國職棒匹茲堡海盜隊簽約記者會18日在台北舉行，張弘稜披上海盜隊球衣亮相。中央社記者王飛華攝 111年1月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）投手張弘稜與美職匹茲堡海盜隊簽約儀式今天舉行，因為疫情影響，約一年沒有公開實戰，張弘稜去年底赴多明尼加測試，球團看好他的未來性，評價：「有機會成為大聯盟先發輪值人選。」

張弘稜身高190公分，最快球速破150公里，一直是國內外球探追蹤的焦點，2020年從三民高中畢業之後，就被認為短期內就能如願旅外，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係時程卡關。

張弘稜高中畢業後，一度猶豫是否要投入中職選秀，後來還是選擇等待機會，想要完成旅外夢想，先後被選入亞洲大學棒球錦標賽培訓隊，也有加入業餘台灣電力成棒隊一同訓練比賽約3個月，還有隨中信兄弟隊訓練半年，之後持續維持自主訓練。

張弘稜選定背號71號，他說因為7是生日，1則是做所有事情的第一步。中央社記者王飛華攝 111年1月18日
張弘稜選定背號71號，他說因為7是生日，1則是做所有事情的第一步。中央社記者王飛華攝 111年1月18日

張弘稜去年約11月到多明尼加實戰測試，雖然都是短局數的出賽，但好表現吸引海盜球團目光，飆出生涯最速153公里，海盜球團球探江睿彥透露，球團看見未來性，「他還有很高的天花板，有機會成為大聯盟先發輪值的人選」，給予很高的評價。

江睿彥表示，因為疫情影響，球團高層不能進到台灣來，對簽約來說確實是難事，張弘稜直球尾勁犀利、變速球也投得不錯，有身高優勢，但身體素質還有很大的進步空間，還需要再增重。

張弘稜簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元），選定背號71號，他表示7是生日，1是做所有事情的第一步，「我會帶著大家的支持，往大聯盟的目標邁進。」（編輯：張雅淨）1110118

張弘稜身高190公分，最快球速破150公里，一直是國內外球探追蹤的焦點。圖為匹茲堡海盜隊球探18日為張弘稜（中）披上球衣。中央社記者王飛華攝 111年1月18日
張弘稜身高190公分，最快球速破150公里，一直是國內外球探追蹤的焦點。圖為匹茲堡海盜隊球探18日為張弘稜（中）披上球衣。中央社記者王飛華攝 111年1月18日
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