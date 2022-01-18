張弘稜看王建民美職發光印象深 喊話4年上大聯盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

投手張弘稜與美國職棒匹茲堡海盜隊簽約記者會18日下午在台北舉行，選定背號71號，張弘稜表示7是生日，1是做所有事情的第一步，「我會帶著大家的支持，往大聯盟的目標邁進」。中央社記者王飛華攝 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）投手張弘稜與美職匹茲堡海盜隊簽約展開旅美生涯，小時後看到王建民在大聯盟出賽，讓全世界認識台灣，印象很深，先前隨中信兄弟訓練也有向王建民請教，張弘稜目標4年上大聯盟。

張弘稜就讀三民高中時期就是國內外球探追逐的焦點，2020年高中畢業卻因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，旅外時程卡關，張弘稜坦言當時心情很低落，體重也有往下掉，擔心旅外機會消失。

疫情持續影響，張弘稜先是入選亞洲大學棒球錦標賽培訓隊出賽，後來加入業餘台灣電力成棒隊，希望透過實戰吸引球壇目光，也隨著中職中信兄弟隊訓練約半年，去年暑假時有想過要不要直接投入中職選秀，但教練、訓練員一直鼓勵他，「有條件旅外為什麼要這樣放棄？」

一年多沒有實戰訓練，重複枯燥乏味的訓練，旅外的夢想支撐著他，去年底到多明尼加測試被海盜球團相中，如今與海盜隊簽約、完成旅美夢想。張弘稜感謝一路指導過自己的基層棒球教練，也感謝家人的支持，感謝過程中台電、中信兄弟的協助，以及海盜球團及球探江睿彥給機會。

張弘稜回憶，國小時雖然還沒有接觸棒球，但是有看王建民在美職大聯盟出賽，隔天報紙、新聞都會大篇幅報導，「台灣人在美國可以有好的成績，讓全世界都認識，印象很深刻」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在兄弟隊訓練時與王建民接觸，張弘稜也把握機會向王建民挖寶，請教球的轉速，還有狀況不好時要怎麼調整。張弘稜表示，王建民有分享第一次上大聯盟投球時的感覺，知道他目標旅外後也有鼓勵他「做好現在」。

張弘稜加盟海盜隊，成為繼野手鄭宗哲、投手陳柏毓後，海盜隊現役第3名台灣球員，張弘稜表示，有先問過鄭宗哲，了解國外球員的狀況，他喊話目標4年上大聯盟。（編輯：唐聲揚）1110118

美國職棒匹茲堡海盜隊日前透露以簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元）簽下台灣投手張弘稜（中），18日下午在台北舉行簽約記者會，匹茲堡海盜隊球探為張弘稜披上球衣。中央社記者王飛華攝 111年1月18日