張弘稜高中特殊練膽法 榮譽榜上曾仁和給激勵

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）投手張弘稜加盟美職匹茲堡海盜隊，今天簽約儀式三民高中時期教練張榮勳出席，分享高中幫張弘稜練膽量的往事，從怯場到練出強心臟，張弘稜也想看齊高中學長曾仁和、要踏上大聯盟。

張弘稜今天舉行與美職海盜隊簽約儀式，三民高中棒球隊總教練張榮勳也有出席，張弘稜國小完全沒有接觸棒球，直到國中才開始接受科班訓練，張榮勳表示，感謝國中的老師、教練把張弘稜的底子打得好。

張榮勳表示，張弘稜到三民高中後，雖然有點小脾氣，一開始也會怯場，但一直默默努力，還透露曾叫張弘稜到殯儀館走一圈回來，就是為了幫他訓練膽量。

張弘稜笑說，高中剛開始會怯場、不敢丟內角球，經過總教練「膽量訓練」後，可能也是心理作用，升上高三已經完全不會怯場了，就算只有1分的領先也不會害怕，輸球就是不夠好，回家再練就好。

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三民過去也有不少旅外球員，包括陳鴻文、蔣智賢、曾仁和、呂彥青等人，張弘稜表示，進到三民高中後，看到榮譽榜上學長曾仁和有上過大聯盟，也激勵自己，「我也想要這樣」，高二開始確立旅外目標。

張榮勳在記者會上表示，三民畢業旅外校友會回校分享旅外甘苦談，張弘稜為旅美第11人，既然張弘稜選擇旅外這條路，當教練的會全力支持他，也希望他可以不忘初衷，旅外過程中可能會有挫折，「但不管未來怎麼樣，我們都是他最強的後盾。」（編輯：張雅淨）1110118