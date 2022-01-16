加盟美職海盜隊 張弘稜：努力往更高層級邁進

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美國職棒匹茲堡海盜隊官網報導透露，球隊已簽下3名國際球員，當中包含來自台灣的投手張弘稜，其簽約金為50萬美元（約新台幣1400萬元）。（帕菲克國際運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）美國職棒匹茲堡海盜隊官網報導透露，海盜隊以簽約金50萬美元簽下台灣右投張弘稜，張弘稜所屬經紀公司發新聞稿證實消息，張弘稜說：「未來我會努力做好每一步往更高的層級邁進」。

美國職棒大聯盟國際球員簽約今天開始，匹茲堡海盜隊官網報導指出，海盜隊簽下3名國際球員，包括外野手小布朗柯（Tony Blanco Jr.）、游擊手桑托斯（Yordany De Los Santos），以及來自台灣的投手張弘稜，張弘稜簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元）。

張弘稜所屬經紀公司帕菲克今天發出新聞稿證實，提到張弘稜2020年從高雄三民高中畢業後，沒有投入中職選秀、也沒有加入大學球隊，選擇為旅外之路繼續努力準備，成果也被看見，成為海盜隊史第10名台灣球員，也是野手鄭宗哲、投手陳柏毓外，現役第3名台灣球員。

張弘稜身高190公分、最快球速151公里，一直是國內外球探追蹤的焦點球員，海盜隊副人資長關（Max Kwan）表示，「張弘稜是一名非常有潛力的選手，球團對他也寄予厚望。」

張弘稜棒球起步晚，國中才開始接受正規棒球訓練，身材稍嫌單薄，但有身高優勢、協調性佳，高中畢業後多練了新武器卡特球，他也希望未來到美國增強肌力，在球速上能持續突破。

張弘稜表示，「很榮幸能被海盜相中，未來我會努力做好每一步往更高的層級邁進。」經紀公司預計18日替張弘稜舉辦簽約記者會。（編輯：張芷瑄）1110116