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COVID-19快篩套組飆至萬餘元 澳洲徹查遏止囤貨

2022/1/17 14:04
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲競爭法規主管機關今天表示，對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑價格飆漲相關報導「高度關切」，並向供應商、零售商和連鎖藥局等尋求資訊。

澳洲當局鼓勵無症狀的近距離接觸者在家自我檢測，因為政府公費篩檢人數太多，會延宕檢測結果，澳洲因此面臨居家抗原篩檢套組缺貨問題。

澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission, ACCC）主席席姆斯（Rod Sims）表示，有人通報線上零售商銷售的COVID-19試劑套組甚至已飆到500澳元（約新台幣1萬140元），零售店的價格為70澳元；而數週前，藥局販售的價格僅約10澳元。

席姆斯聲明說：「這確實離譜」。

reports of stockpiling of at-home testing kits.

澳洲在疫情爆發初期，曾成功遏止COVID-19擴散，但最近兩週來確診人數陡增，通報新增近130萬起病例，醫院和檢測中心不堪負荷，更傳出居家快篩套組有囤積居奇的情況。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110117

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