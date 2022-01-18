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桃園公布26處確診者足跡 曾赴藥局全聯康是美及搭區間車

2022/1/18 16:12（1/18 17:01 更新）
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桃園市政府18日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府18日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，個案曾去過中壢區朝明宮、陶板屋中壢中山店、全聯平鎮祥安門市、大樹藥局、山仔頂市場、小北百貨八德店、搭乘台鐵區間車往返中壢楊梅等26處。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增17例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。桃園市政府下午公布最新疫調足跡，包括聯邦銀行染疫案、西堤餐廳染疫案、校園等相關個案。

個案曾在1月7日至15日去過中壢區朝明宮、許厝港濕地、阿潭ㄟ店專業生鮮市場、萬駿駕訓班、陶板屋中壢中山店、大樹藥局內壢二店、康是美內壢門市、品味快炒小吃店。

以及搭乘台鐵區間車中壢往返楊梅（1263或4221車次），去過全聯平鎮祥安門市、青青風車莊園、大樹藥局平鎮中豐店、山仔頂市場、小北百貨八德店等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110118

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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