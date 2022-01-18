桃機案增16例 基隆防疫計程車司機感染源待釐清

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國內18日新增17例本土病例，其中1例基隆防疫計程車司機感染源待釐清，其餘與桃機案有關。圖為國軍化學兵群4日消毒桃機停車場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）國內新增17例本土病例，其中1例基隆防疫計程車司機感染源待釐清，其餘與桃機案有關，含聯邦行員及家人、西堤顧客及工作接觸者，歌友會及明新科大接觸者等確診。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

針對今天新增的17例本土病例，陳時中今天下午在記者會中說明，新增1例感染源待釐清的基隆防疫計程車司機確診，個案連續驗3次陰性，但在第4次檢驗轉為陽性，初步疫調發現，這一名染疫防疫計程車司機曾載送確診個案，後續感染源分析，仍待基因定序會出爐。

其餘16例與桃機衍生疫情確診者有關，陳時中說，桃機染疫清潔員赴歌友會，造成群聚，今天新增1名歌友會染疫者接觸對象解隔離前採檢陽性；另外，5人是聯邦銀行行員，在居家隔離期間採檢確診，預防性居家隔離的行員家人則增加1人染疫。個案皆匡列對象，對社區影響小。

陳時中表示，西堤餐廳顧客新增4名個案，分別為1人是1月7日用餐者，在檢疫所出現症狀，採檢確診；另外3名顧客則是一家人在1月9日用餐，爸爸及2名小孩染疫；日前公布的1月9日西堤用餐染疫顧客（案17997）的工作接觸者也是今天新增的確診個案。

另外，新竹一家4口今天確診，據初步疫調發現，父親為新竹市公司主管，由於公司工讀生與明新科大確診者有關連，再加上主管自覺有輕微症狀，進行員工快篩，僅這名主管陽性，立刻到醫院採檢確診，衛生單位緊急採檢主管3名同住家人，全數陽性，確切感染途徑待釐清。（編輯：陳政偉）1110118

（指揮中心提供）

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