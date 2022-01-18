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桃園機場防疫計程車司機確診 研判近日遭感染

2022/1/18 11:54（1/18 14:11 更新）
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基隆市政府18日表示，基隆一名桃園機場的防疫計程車司機確診，Ct值12，研判為近期被感染案例。（示意圖／中央社檔案照片）
基隆市政府18日表示，基隆一名桃園機場的防疫計程車司機確診，Ct值12，研判為近期被感染案例。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤基隆18日電）基隆市政府今天表示，基隆新增1例確診，個案為桃園機場防疫計程車司機，CT值12，研判近期遭感染案例，疫調中；初步匡列同住家人3人居家隔離，3人核酸檢測（PCR）全陰性。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，昨天下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，基隆新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，個案為案18020。

根據初步疫調結果，案18020是40多歲男性，為桃園機場排班防疫計程車司機，因桃園機場發生群聚案後，每3天須做1次PCR採檢，昨天定期採檢為陽性確診，先前分別在4日、7日、10日及13日採檢皆陰性。

基隆市政府表示，個案無症狀，他已於去年12月22日完成第3劑疫苗施打，已安排衛生福利部基隆醫院住院，疫調中。

基市府指出，據個案自述，他近期防護配備為防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也懸掛隔離簾，平常除載運機場檢疫對象外，還有承接桃園市衛生局列管各種檢疫對象疏運業務，並未載運一般乘客。

基市府表示，個案平時多待在防疫計程車上，三餐大多叫外送在車上用餐，僅擔任值班人員時會在航廈引導乘客及車輛，他因擔任車隊組長每2到3天會短暫回到機場第一、二航廈的車隊休息室處理行政業務。

基市府指出，個案與妻子、2個兒子同住，但個案因春節專案期間防疫車隊工作量暴增，近期只有在13日、15日返家，13日於白天返家休息並未與家人接觸，15日則短暫相處約30分鐘未配戴口罩。（編輯：戴光育）1110118

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