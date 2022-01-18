2021年桃機旅客量90.9萬人次 史上最低

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創航空業，桃園國際機場統計去年旅客量90.9萬人次，是桃園機場營運近43年來最少紀錄。

桃機公司去年10月就預測，2021年桃機旅客量可能不到百萬人次。

桃機公司今天發布新聞稿，桃園國際機場去年受疫情影響，全年入出境旅客為90.9萬人次，較2020年減少87%。

桃園機場是在1979年2月26日啟用，至去年底已營運近43年，營運第一年旅客量都還有400多萬人次，2019年逾4800萬人次，創歷史高峰，但受疫情影響，2020年3月起旅客量急速下滑，2020年旅客量約750萬人次，2021年只有90.9萬人次，創桃機有史以來旅客量最少的紀錄。

桃機公司觀察國際航空旅運趨勢，在變種病毒持續威脅下，預估2022年運量保守估計為2019年的3%、約150萬人次。

機場公司說，今年春節返台入境高峰與次高峰分別為1月7日的3361人及14日的3285人，之後逐漸下降。機場公司已成立應變小組，在1月7、8、14、15日疏運高峰期，配合前進指揮所入境長程航班候機室採檢作業，及時調度所需人力、清消作業，並隨時掌握航班、旅客與防疫車輛動態，落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，順利完成春節前旅客入境高峰疏運。（編輯：管中維）1110118