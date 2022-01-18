疫情衝擊觀光業 王國材：會視業者困難調整措施

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（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北18日電）交通部長王國材今天表示，觀光業受疫情影響很大，109年就開始一系列紓困振興措施，現今仍以去年的五倍券及加碼券為主，但會視疫情狀況，看業者的困難來調整措施。

交通部舉行2022新春記者會，王國材在會中表示，觀光業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響很大，因此109年就開始一系列紓困振興措施，現在進行中的就是五倍券及加碼券。

王國材說，會隨著疫情發展及觀光業者面臨的困難來調整措施，雖然現在本土有疫情，但相信中央流行疫情指揮中心會盡全力處理，看這波疫情狀況下一步會再有其他策略。

客運部分，交通部公路總局長陳文瑞表示，的確受到疫情影響，國道客運及公路客運運量減少，也發生阿羅哈客運等一度宣布停駛，但目前都已經申請繼續營業。

陳文瑞說，目前47家公路客運業者、31家國道客運業者都沒有相關營運上的問題，公路總局持續思索在後疫情時代，要怎麼提升運量的方法，除了加強清消外，也要提升服務品質，相關路線路網檢討及貼近民眾需求。

陳文瑞指出，公路總局公運計畫有新台幣51億元經費，運量若有提升，也有績效獎金計畫，希望可以讓運量提升。

王國材強調，許多族群仍依賴客運通勤，會協助輔導業者，讓業者可以繼續經營。（編輯：管中維）1110118