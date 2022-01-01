地方創生加碼開跑 消費就享30%現金回饋

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）2022年揭開序幕，國發會表示，第2波地方創生加碼回饋活動今天開跑，不論是元旦假期、農曆春節、二二八連假及清明假期，都可以使用，不需抽籤就可享有當月消費後，下個月現金回饋30%的超殺優惠。

為了鼓勵民眾利用2022年1月1日以後的連假期間，多多走訪地方許多值得探索的魅力鄉鎮及地域品牌，國發會希望用最便利、全民共享的方式，讓人人有機會參與限時加碼回饋，因而推出第2波地方創生加碼活動；不同於先前搭配五倍券活動的地方創生券，需要中籤才能獲獎，這次人人有獎。

民眾只要在2022年1月1日至4月30日止，活動期間內前往國發會地方創生券適用店家消費，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，每一用戶於每一金融機構，最高回饋上限新台幣6000元。

國發會官員說明，第2波地方創生加碼回饋活動同樣搭配台灣Pay，目前有572萬人已經將金融卡綁定台灣Pay，只要至地方創生店家消費就能即刻使用。

若還沒綁定台灣Pay的民眾，也不須緊張，只要簡單3步驟，一是下載「行動銀行App」或「台灣行動支付App」，第2步是綁定金融卡／帳戶，接著到「地方創生券」公告的是用店家掃描QRcode，就能使用台灣Pay輕鬆支付消費了。

國發會官員表示，以第2波地方創生加碼的經費額度1.4億元推估，可望創造5億元的商機；目前地方創生適用店家全台逾800家，未來會持續增加，民眾也可至網站（https://twrr-vouchers.ndc.gov.tw/activity.php）查詢相關細節。（編輯：張均懋）1110101