農遊券第二波早鳥中獎率近100% 31日登錄最後一天

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面額新台幣888元的農遊券，第二階段將分2波抽出，第1次抽籤將在明年1月9日抽出22萬張。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）面額新台幣888元的農遊券，第二階段將分2波抽出，早鳥農遊券第1次抽籤將在明年1月9日抽出22萬張，今天是登錄抽籤最後一天，迄今登錄僅11萬人、目前中獎率100%，把握時機。

農遊券消費者專線說明，第二階段農遊券抽籤共將舉辦2次，第1次抽22萬張、第2次抽36萬張，共58萬張，每張也是888元。

而第1次抽籤將在111年1月9日舉行，今晚12時前上農遊券APP登錄發票號碼、金額，並拍下發票照片上傳，就能參加抽籤。

專線人員強調，目前僅約11萬人登錄，所以目前中獎機率是100%，呼籲符合抽籤資格者把握時機完成登錄。

農遊券官網公布，可參加抽籤資格者有4種。包含只要在參加「滿千抽獎」活動的農遊券合作業者處，完成單筆消費滿千（不含使用農遊券）的消費者。

在參加「鳳梨釋迦」活動的農遊券合作業者處，購買鳳梨釋迦單筆消費滿700元以上（不含農遊券，且發票須載明鳳梨釋迦）者。

於台灣農產嘉年華好釋連蓮專區消費單筆滿千登錄發票者。以及在「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平台」購入一箱6公斤、700元以上鳳梨釋迦禮盒者。

另外，第2次抽籤將在111年2月9日舉行，登錄抽籤的截止日為1月30日。

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農遊券官網說明，第2階段每次抽籤，一人僅可抽中農遊券一次。已獲得第1次抽籤（早鳥農遊券）的民眾，倘若又於111年1月30日前消費滿千且完成登錄者，則又有資格參加2月9日第2次抽農遊券活動。

農委會配合行政院振興五倍券加碼發行的農遊券，共分2階段發出146萬張。第一階段的88萬張，已分4波抽出，接下來要進行第二階段抽籤，而所有農遊券都可使用到111年4月底。（編輯：陳政偉）1101231