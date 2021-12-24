調查：年終獎金縮水 6成3上班族坦言影響去留

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（中央社記者曾智怡台北24日電）歲末之際，企業考核人員績效表現，員工關心年終獎金多寡，根據人力銀行調查，6成3上班族會因年終獎金不如預期，影響工作去留；若企業主想留才，得加薪新台幣6421元才留得住人。

為了解上班族農曆年前轉職動向，1111人力銀行設計「上班族年前轉職意向調查」，針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間為12月10日到12月23日，隨機抽樣1071份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

根據調查結果，今年有6成1的上班族不排斥在農曆年前換工作；其中包括正在尋求轉職機會的52.3%，以及剛換新工作的9.0%，相較去年的8成9，今年下滑28%。針對近期想轉職的上班族，換工作原因前3名為追求更好的薪資、產業前景不佳、原職無法升遷。

至於轉職前會優先考慮哪些「環境」因素？調查顯示，薪資待遇仍是多數人最在意的因素，其次則是每年調薪、工作內容、辦公環境及通勤時間。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據主計總處公布11月失業率為3.66%，已連續5個月下降，企業徵才意願升高，觀察1111人力銀行職缺變化，近3個月增加近4萬個工作機會，可窺知企業商家對於明年就業市場趨於「看多」，加上五倍券刺激內需，消費動能可望延續到明年第一季，帶動人力需求上揚。

不過，何啟聖指出，觀察今年營運表現亮眼的產業，多半集中在科技業、營建不動產等少數特定行業，且Omicron變種病毒的後續影響未知，即使國內經濟活動回溫，上班族普遍仍抱持「先求有再求好」的觀望心態，不敢貿然轉換職場，因而目前並未出現農曆年前大動作的卡位現象。

薪資部分，根據調查，想要轉職者期待換工作後的平均月薪有4萬3030元，與主計總處公布的10月份經常性平均薪資4萬3593元相差無幾；但若企業主想留才，有7成8的上班族會因加薪而續留原職，但代價是要加薪6421元才留得住人。

歲末正是企業考核人員績效表現的時刻，攸關年終獎金的發放，調查顯示，有6成3受訪上班族坦言，會因年終獎金不如預期而影響工作去留，更表明如果年終獎金能領到11萬元，將會充滿幸福感。（編輯：蘇志宗）1101224