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振興五倍券3/300

新北加倍奉還抽獎 汽車得主似誤遭詐騙成小插曲

2021/12/21 12:28
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北振興加倍奉還「登錄發票抽獎」活動今天進行第1波抽獎，抽出百萬汽車，得主接到電話時似乎以為是詐騙電話，不僅否認有參加活動還急著掛電話，為活動增加些許「笑果」。

為了振興地方經濟，新北市政府配合中央振興五倍券活動推出「新北振興加倍奉還」活動，包含「新北加倍券」、「數位加碼」及「登錄發票抽獎」。

市府今天進行第1波抽獎活動，由新北市副秘書長張其強抽出百萬汽車得主，以及3864名幸運民眾。當張其強電話聯絡上汽車的女性得主，對方似乎以為接到詐騙電話，不僅否認參加抽獎活動，還頻頻要掛電話。

張其強急向這名汽車得主強調是由市府打的道賀電話，對方還冷回「你是哪個單位」，張其強趕緊回說，這不是詐騙集團，引來現場笑聲；活動主持人笑說，得主可能誤以為是詐騙電話，等會確定不是後就可能會尖叫了。

經發局表示，後續還有抽獎活動，只要在新北單筆消費滿新台幣300元，就能登錄發票抽汽車等大獎。獲獎民眾可獲市府以簡訊、Email通知領獎，同時也會公告於新北振興加倍奉還網站。（編輯：李錫璋）1101221

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