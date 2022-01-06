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農遊券早鳥有登錄就中獎 幸運兒11萬5039人

2022/1/6 14:15（1/6 15:36 更新）
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農委會配合振興五倍券規劃的農遊券，面額新台幣888元，6日抽出第2階段第一波（農遊券早鳥）11萬5039名，因為原定22萬名，所以有登錄全中獎。中央社記者楊淑閔攝 111年1月6日
農委會配合振興五倍券規劃的農遊券，面額新台幣888元，6日抽出第2階段第一波（農遊券早鳥）11萬5039名，因為原定22萬名，所以有登錄全中獎。中央社記者楊淑閔攝 111年1月6日
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會配合振興五倍券規劃的農遊券，面額新台幣888元，今天抽出第二階段第一波（農遊券早鳥）11萬5039名，因為原定22萬名，所以有登錄全中獎，及2名獲贈各一只iPhone 13。

農委會統計，這波活動資格是消費滿額，截至去年底上農遊券APP登錄者，人數為11萬5039名；由於原定抽出22萬名中獎者，所以有登錄就中獎。同時抽出2名獲贈iPhone 13。

農委會規劃的農遊券，第一階段88萬張已經抽出，第二階段58萬張分兩波抽出，今天抽出首波，第二波2月9日還會再抽一次，名額原規劃36萬名，會把今天沒有用到的名額再併計，因此會有46萬多個名額，消費者只要在農遊券活動合作處消費滿額，就可在農遊券APP登錄，參加抽獎。（編輯：管中維）1110106

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