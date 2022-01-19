全國電子：今年營運面臨3大挑戰 有調薪計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）3C通路商全國電子去年營收創新高，總經理林政勳今天表示，今年營運挑戰包括去年1月電暖器銷售較好、去年5到7月電腦商品銷售基期較高、以及五倍券效益消退。

林政勳透露，全國電子今年也有調薪計畫，每年3、4月會進行績效評核，當成調薪依據之一，但低調不願透露調薪幅度。

全國電子今天舉辦年終媒體交流會，林政勳觀察，全國電子今年1月舉辦破盤活動，電暖器業績衰退較多，因為去年1月天氣特別冷、推升電暖器銷量；不過其他電器例如電視、冰箱、洗衣機在今年1月破盤活動表現不錯，業績年增兩位數百分比。

全國電子2021年度營收達新台幣207.9億元、年增6.75%，寫下新高。展望今年營運，林政勳說，每年都期待繼續成長，但今年仍有不少挑戰，其中之一是去年1月天氣較冷，電暖器熱賣，墊高比較基期。

另一個挑戰是去年5到7月本土疫情升高，帶動電腦商品銷售，今年應該不會有類似情況。此外，五倍券效期到今年4月底，也可能影響後續買氣。

林政勳說，全國電子今年將持續更新實體門市、提升商品豐富度，並擴大電子商務業務；去年電商營收成長2倍，占整體業績不到5%，全國電子把電商定位為服務與行銷平台的延伸，在實體門市營業時間之外提供服務。

他說，為因應部分商品未來可能缺貨及即將到來的銷售旺季，全國電子已積極備貨，但倉儲空間也開始漲價。

往年全國電子第2季和第3季業績會受到冷氣銷售帶動，消費者汰換家電多半選在農曆年前。但林政勳發現，近幾年大部分消費集中在年底雙11（11月11日）活動檔期，連帶推升全國電子第4季業績。

目前全國電子門市總數約329間，大型門市Digital City總數超過40間。林政勳說，原本Digital City希望建置在200坪以上店面，去年開始把相關元素導入更小門市，預計每年增加15到20家，加上一般門市升級，每年更新的門市總數將超過30家。

「增加店數不是重點，而是提升每家店的競爭力」。林政勳指出，未來會增加類似Digital City的店格，提升裝潢和體驗規格，預計至少10年才會逐步把所有門市更新完成。

全國電子去年前3季每股盈餘4.71元，低於2020年同期的4.95元。全國電子發言人陳碧滋解釋，是因為產品銷售組合有些變化，例如去年第3季筆電產品賣得不錯，但毛利率較差。（編輯：郭無患）1110119