行政院：科技防疫避走春人潮 造訪5G應用場景

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（中央社記者王揚宇台北2日電）過年走春也要注意防疫。行政院科技會報辦公室今天說，鼓勵民眾春節出遊時善用智慧防疫系統，查詢人流狀況，也可造訪結合最新5G的人工智慧物聯網（AIoT）的景點，欣賞具未來感的人文與科技場景。

行政院科技會報辦公室也提醒，振興五倍券使用期限至今年4月30日止，請仍持有五倍券的民眾盡快利用春節假期使用。

行政院今天發布新聞稿，對於全球疫情仍不見趨緩，科技會報辦公室指出，相較之下，台灣疫情控制得宜，各熱門景點也維持一定的防疫措施，建議民眾安排旅遊時，除熱門景點外，也可遠離人潮前往特色園區。

行政院科技會報辦公室表示，許多縣市政府藉助智慧科技的防疫工作，累積相當成果與經驗，例如台南市政府開發台南市智慧防疫系統，運用影像辨識技術，協助辨識至傳統市場採買的民眾是否佩戴口罩，並進一步分辨監視器的人流即時影像，依人潮擁擠程度呈現「正常、稍多、擁擠」3種警示，提醒民眾保持安全社交距離。

此外，行政院科技會報辦公室提到，高雄市政府針對駁二、愛河等開放式熱門景點，開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，透過電信業者既有去識別化電信數據和AI技術，立即統計景點現場的人流數據，再以燈號呈現人潮正常、警示及管制狀況，並串連景點附近天氣概況、周邊停車場及車位等資訊，讓旅客隨時掌握人潮狀況，方便彈性調整出遊行程，避開擁擠人潮。

科會辦指出，近年來大南方發展熱絡，由中央與地方合作促成諸多在地建設，例如高雄市亞洲新灣區即結合最新的5G AIoT與在地特產業特色，發展出具有未來感的人文與科技場景，並展現各式5G的應用科技示範，為高雄海港的遼闊風情更添色彩。（編輯：楊凱翔）1110202