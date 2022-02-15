文化部「博物館5倍藝FUN送」 公布首波中獎名單
2022/2/15 16:59（2/15 17:21 更新）
文化部「博物館5倍藝FUN送」首波抽獎活動15日舉辦，朱銘美術館主任秘書盧思穎（左起）、北投文物館長李莎莉、文化部文化資源司長洪世芳、文化部次長李連權、國立台灣博物館長洪世佑、蘭陽博物館助理研究員游貞華及國立海洋生物博物館博士楊士德出席，邀請民眾多多走訪博物館。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月15日
（中央社記者趙靜瑜台北15日電）文化部「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，今日由文化部常務次長李連權及博物館、地方文化館代表在文化部臉書直播抽出首波中獎名單81名得主，將可獲得文創好禮。
文化部今天發布新聞稿表示，配合五倍券、藝FUN券發行，文化部加碼推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，邀請民眾走進博物館及地方文化館參觀、體驗與消費，並於藝FUN NEXT APP完成打卡，即可獲得抽獎機會。
李連權表示，文化部希望藉這個由活動鼓勵大家走入博物館，期待未來有更多國人一起沉浸在博物館所帶來理性與感性之美。
李連權說，博物館除了典藏、研究、展示的功能外，最重要是對公眾開放的教育意義，不僅傳遞了人文、藝術、歷史等知識，也提升了人們對美的感覺與體認，同時更賦予博物館與社會脈動的深層意義。
文化部表示，5月13日還有1次抽獎機會，獎品一樣精緻豐富，如以文官門神為概念設計的「滑板掛飾」、運用國立歷史博物館紋樣「釉花」設計的泡茶器組等。
民眾在4月30日前到博物館、地方文化館，以現金、五倍券、藝FUN券購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，就可以參加抽獎，打卡愈多次，中獎機率愈大。
得獎名單公布在文化部官網：https://www.moc.gov.tw/information_250_143127.html，得獎民眾可憑身分證明文件到文化部領獎，或電洽文化部文化資源司林筱婷02-8512-6334。「博物館5倍藝FUN送」活動詳情請上博物之島或藝FUN NEXT官網查詢。（編輯：吳協昌）1110215
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