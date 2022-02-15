文化部「博物館5倍藝FUN送」 公布首波中獎名單

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）文化部「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，今日由文化部常務次長李連權及博物館、地方文化館代表在文化部臉書直播抽出首波中獎名單81名得主，將可獲得文創好禮。

文化部今天發布新聞稿表示，配合五倍券、藝FUN券發行，文化部加碼推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，邀請民眾走進博物館及地方文化館參觀、體驗與消費，並於藝FUN NEXT APP完成打卡，即可獲得抽獎機會。

李連權表示，文化部希望藉這個由活動鼓勵大家走入博物館，期待未來有更多國人一起沉浸在博物館所帶來理性與感性之美。

李連權說，博物館除了典藏、研究、展示的功能外，最重要是對公眾開放的教育意義，不僅傳遞了人文、藝術、歷史等知識，也提升了人們對美的感覺與體認，同時更賦予博物館與社會脈動的深層意義。

文化部表示，5月13日還有1次抽獎機會，獎品一樣精緻豐富，如以文官門神為概念設計的「滑板掛飾」、運用國立歷史博物館紋樣「釉花」設計的泡茶器組等。

民眾在4月30日前到博物館、地方文化館，以現金、五倍券、藝FUN券購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，就可以參加抽獎，打卡愈多次，中獎機率愈大。

得獎名單公布在文化部官網：https://www.moc.gov.tw/information_250_143127.html，得獎民眾可憑身分證明文件到文化部領獎，或電洽文化部文化資源司林筱婷02-8512-6334。「博物館5倍藝FUN送」活動詳情請上博物之島或藝FUN NEXT官網查詢。（編輯：吳協昌）1110215