國旅券使用率不到4成、6大加碼券皆未過半 立委促加強宣導

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（中央社記者范正祥台北2日電）民進黨立委許智傑、邱志偉、林楚茵今天共同召開記者會，指出7大加碼券使用率未過半，要求相關部會推出加碼回饋活動或加強政策宣導，鼓勵民眾領取並使用。對此，相關部會表示，持續努力。

立委盤點各部會加碼券目前使用情形，使用率未過半的加碼券有國發會的地方創生券（待使用率96%）、原民會的i原券（待使用率87%）、體育署的動滋券（待使用率75%）、客委會的客庄券（待使用率64%）、觀光局的國旅券（待使用率61%）、農委會的農遊券（待使用率61%）及文化部的藝FUN券（待使用率55%）。

上述待使用率數據是許智傑國會研究室截至今年2月10日所作彙整，待使用率含未使用完畢及未領取的加碼券。許智傑指出，加碼券使用率過低3大原因，分別是使用方式複雜須下載APP、使用通路過少導致不好用、民眾領取後忘記使用。

談及如何提高使用率，許智傑舉例，農委會發簡訊提醒未領券或未使用的民眾趕快使用外，也陸續推出第二波、第三波優惠，讓民眾儘快消費，值得各部會參考。

邱志偉以國發會的地方創生券為例指出，總份數22萬，目前未領取率42.7%，待使用率96%，用券時間將於4月底截止，務必在最後期間加強宣導，拉高使用率。

林楚茵表示，加碼券已進入倒數時間，但7大加碼券使用率未過半，各部會都要上緊發條，儘速檢討如何在到期前刺激消費，否則將導致立意良善政策變成民怨。

她指出，因應防疫新生活，民眾消費習慣改變，在家運動已成為民眾新選擇，運動用品的購買也是非常必要的支出，提醒體育署推行政策時需考量民眾實際需求，儘速檢討如何在到期前刺激消費或適時延長使用期限，提高民眾使用意願。

相關部會今天都派代表出席記者會，並對立委的要求回應，表示會作檢討，持續努力。

原民會表示，該會在這次振興有2方案搭配，一是i原券，一是行動支付的回饋，根據該會統計，截至2月27日，i原券和行動支付回饋整體新台幣2億元預算，已經使用1.53億元，執行率超過76%。原民會呼籲已領取i原券的民眾，於這段期間疫情趨緩之後，能夠到花蓮、台東、屏東等地原民會認證的店家踴躍使用i原券。

體育署指出，動滋券去年規劃使用範圍是「做運動」和「看比賽」，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，停辦了很多賽事，民眾未能到場館使用動滋券；疫情紓緩之後，會有幾波活動和方案。（編輯：張均懋）1110302