刺激使用國旅券 觀光局再推住宿券加碼抽

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（中央社記者余曉涵台北25日電）國旅券目前使用僅4成，為了提高使用率，交通部觀光局再推出「住宿券加碼抽獎活動」，民眾使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，就可符合抽獎資格，最高可抽五星級飯店住宿券。

根據觀光局統計，截至24日，國旅券已領238萬5850張，已使用96萬8420張，使用率40.59%。

觀光局除了已請旅遊業者、旅宿業者等推出相關優惠，預計3月會對外公布，觀光局今天也發出新聞稿表示，旅宿業者共同推出「住宿券加碼抽獎活動」，只要在國旅券活動期間內（110年11月1日至111年4月30日止），使用國旅券到旅宿業住宿折抵住宿費，就符合活動抽獎資格。

觀光局指出，獎品有多間觀光旅館及旅館、民宿公協會提供住宿券，獎項超過100份，並將於3月2日及5月2日辦理抽獎，包含礁溪老爺酒店樓中樓套房、台北晶華酒店名人套房、雲品溫泉酒店日月潭山景房、北投麗禧溫泉酒店雅緻山景客房、台北萬豪酒店經典客房、佛羅倫斯渡假山莊雙人套房、台北寒舍艾美酒店豪華客房等。

觀光局說，抽獎分為2梯次，3月2日起辦理第1次抽獎，5月2日第2次抽獎，屆時將以綁定國旅券手機號碼作為抽獎依據，由系統亂數隨機抽出。

除此之外，多家溫泉標章業者及風景區促參業者也推出使用國旅券好康再加碼活動，只要憑國旅券現場消費可再享折扣及優惠。

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觀光局表示，全國14家主題樂園業者針對國旅券規劃「千元大享包」套票，其中有包括折抵平日住宿1晚或多人同遊主題樂園等不同的優惠活動。

到觀光遊樂園遊玩也有機會參與百萬現金抽獎活動，即日起至4月30日，只要到全國20家主題樂園購票入園的自由行旅客，無論是使用振興五倍券、國旅券或現金等支付方式消費，均有機會抽到最大獎新台幣100萬元現金，搭配加碼5次抽獎，共有超過1800項總價值超過100萬元的飯店住宿券或主題樂園門票。（編輯：管中維）1110225