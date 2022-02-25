國旅券使用率僅4成 觀光局3月公布晚鳥優惠

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國旅券將到4月底截止，根據觀光局統計使用率僅4成，觀光局已請旅遊業者、旅宿業者等推出晚鳥優惠，預計3月對外公布。圖為台東知名景點金城武樹。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北25日電）國旅券將到4月底截止，根據觀光局統計使用率僅4成，為了讓抽到國旅券的民眾趕快使用，觀光局已請旅遊業者、旅宿業者等推出晚鳥優惠，預計3月對外公布。

根據交通部觀光局統計，截至24日國旅券已領238萬5850張，已使用96萬8420張，使用率40.59%。

交通部長王國材日前表示，228連假後，會檢討國旅券使用，包括促進或改變使用方式，實際措施將與觀光業界討論。

交通部觀光局官員今天表示，本週已經與旅遊業者、旅館業者及遊樂園業者開會討論，要求業者積極行銷推廣國旅券，評估推出最後2個月的晚鳥優惠方案。

觀光局指出，業者在228連假前會向觀光局提供相關優惠措施，彙整完預計3月就會對外公布晚鳥優惠措施，希望能夠衝高國旅券的使用率。

至於國旅券若有剩餘款項，觀光局說，要等228連假後看國旅券的使用狀況再做研議。（編輯：陳政偉）1110225