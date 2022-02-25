更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國旅券使用率僅4成 觀光局3月公布晚鳥優惠

2022/2/25 13:53（2/25 14:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國旅券將到4月底截止，根據觀光局統計使用率僅4成，觀光局已請旅遊業者、旅宿業者等推出晚鳥優惠，預計3月對外公布。圖為台東知名景點金城武樹。（中央社檔案照片）
國旅券將到4月底截止，根據觀光局統計使用率僅4成，觀光局已請旅遊業者、旅宿業者等推出晚鳥優惠，預計3月對外公布。圖為台東知名景點金城武樹。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）國旅券將到4月底截止，根據觀光局統計使用率僅4成，為了讓抽到國旅券的民眾趕快使用，觀光局已請旅遊業者、旅宿業者等推出晚鳥優惠，預計3月對外公布。

根據交通部觀光局統計，截至24日國旅券已領238萬5850張，已使用96萬8420張，使用率40.59%。

交通部長王國材日前表示，228連假後，會檢討國旅券使用，包括促進或改變使用方式，實際措施將與觀光業界討論。

交通部觀光局官員今天表示，本週已經與旅遊業者、旅館業者及遊樂園業者開會討論，要求業者積極行銷推廣國旅券，評估推出最後2個月的晚鳥優惠方案。

觀光局指出，業者在228連假前會向觀光局提供相關優惠措施，彙整完預計3月就會對外公布晚鳥優惠措施，希望能夠衝高國旅券的使用率。

至於國旅券若有剩餘款項，觀光局說，要等228連假後看國旅券的使用狀況再做研議。（編輯：陳政偉）1110225

延伸閱讀
國旅券哪裡可使用？抵用方式、店家範圍一次看國旅券被上網兜售 觀光局：查獲取消中獎資格國旅券使用率未如預期 交通部二二八連假後檢討國旅券抽籤最後機會 觀光局提醒29日登記截止民眾指國旅券合作民宿無法用 觀光局加強輔導業者
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族