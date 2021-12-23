國旅券被上網兜售 觀光局：查獲取消中獎資格

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有民眾在網路上以750元兜售國旅券，觀光局23日表示，禁止販售國旅券賺取利潤，被檢舉將取消中獎資格。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部觀光局搭配振興五倍券發行國旅券，不過卻有中獎民眾上網兜售藉此獲利。交通部觀光局長張錫聰說，販售國旅券賺取利潤是禁止的，被檢舉就會取消中獎資格。

交通部觀光局搭配振興五倍券推出約240萬份國旅券，每張面額新台幣1000元，根據觀光局統計，總計抽出242萬份，截至12月22日，已經有238萬3133份被領取。

立法院交通委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金－觀光發展基金分預算。

國民黨立委洪孟楷會中表示，目前網路上有人以低於面額的750元對外兜售，交通部應該表明態度，是否會容許民眾因此獲利？

觀光局長張錫聰說，民眾販賣國旅券以賺取利潤部分是禁止的，因此若販售民眾被檢舉後查證屬實，就會取消中獎資格。

張錫聰也指出，國旅券目的是讓抽中的民眾消費在觀光產業，轉讓不是設計機制，因此有禁止轉讓，但家人間轉讓是被允許的。（編輯：謝雅竹）1101223