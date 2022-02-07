文化部藝FUN券期限到4月底 遊博物館賞工藝都可用

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部發行的藝FUN券使用金額截至7日止已超過新台幣8.2億元，文化部提醒藝FUN券使用期限到4月30日，歡迎民眾使用藝FUN券遊博物館、賞工藝，享受超過1萬6000家藝文店家優惠。

根據文化部今天最新統計數據，藝FUN券發行約314萬份，截至今年2月7日止，領券人次逾253萬人次，領券率逾8成，使用金額逾8.2億元。

文化部表示，藝FUN券除了在超過1萬6000家藝文店家、展演節目及設計師商品可消費使用之外，還有不少藝文店家主動祭出折扣、滿額贈等獨家優惠。

此外，文化部推出「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」、「平台回饋送 同學藝起FUN」2波加碼活動，歡迎民眾以現金、振興五倍券、藝FUN券，享受藝文洗禮。

文化部說明，「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」只要到全國工藝店家（藝FUN NEXT工藝創作銷售場域類）購買工藝品、創作體驗，或是至博物館、地方文化館購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，都可參加抽獎。

「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」活動中，每次消費就可以獲得一次抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），預計2月中旬將抽出一波幸運兒，超過百項工藝大師作品、博物館文創商品。

「平台回饋送 同學藝起FUN」活動則在3月31日前至9個合作平台購買指定展演節目票券，單筆消費滿千元以上（不含藝FUN券抵用）並填寫學生基本資料，就可享有20%回饋，包含票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，以及文化部「100元數位藝FUN券」，每一個平台最高可獲得共1200元回饋。

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「平台回饋送 同學藝起FUN」活動目前總計逾300檔，包含音樂劇、舞台劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等展演活動，歡迎學生揪家人、朋友同行體驗文化生活。

文化部表示，還沒想到怎麼使用藝FUN券的民眾，也可以選擇來一趟藝文輕旅行，例如到宜蘭傳藝園區欣賞各式節慶裝置藝術與百件傳統藝術文物展覽；或是到「花蓮文化創意產業園區」欣賞「茶金」特展，重新回味戲劇經典場景，到「釀市集」或是園區周邊選品商店，用藝FUN券保有在地手作藝品。（編輯：張雅淨）1110207