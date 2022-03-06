五倍券使用倒數 飯店推加碼搶商機

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（中央社記者余曉涵台北6日電）振興五倍券使用期間到4月底，為了搶攻尚未使用五倍券的民眾商機，飯店業者近期紛紛宣布推出加碼優惠，包含房型升等、餐飲最高優惠57折等。

振興五倍券去年10月上路，使用期限到今年4月底，剩下不到2個月的時間，為了搶攻尚未使用五倍券的民眾商機，不少飯店業者近期陸續推出加碼優惠。

台北晶華酒店表示，即日起至4月30日推出「振興消費．千元Fun送」，消費者持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得2張面額新台幣500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，下載晶華會App後，憑券可於平台上的五倍券振興專區享有餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵，最高回饋近65折。

台北晶華酒店說，除此之外，客房規劃出「振興入住1+1」專案，持不限面額振興券入住，可以用5000元的專案價享有精緻客房買一晚送一晚。

六福旅遊集團也規劃一系列的吃喝玩樂優惠，即日起至4月30日，持振興五倍券任一面額消費入住關西六福莊官網指定專案，享住宿免1成服務費，還可以優惠價加購平日住宿券一張；若是3人入住剛果藍天客房，還可選擇六福村主題遊樂園2日入園手環3份或福豚互動體驗3人次。

六福旅遊集團說，針對單日出遊的民眾，持五倍券購買六福村門票，不管是兩大一小（二名成人加一名未滿12歲學童），或是一大兩小（一名成人及二名未滿12歲學童），都能親子3人同行入園。

六福旅遊集團表示，想大快朵頤的民眾，可選擇台北六福萬怡酒店「萬怡振興加碼三重奏」活動，粵亮鴨合宴使用五倍券下殺57折，敘日全日餐廳持總額為5000元五倍券，可享4客平日午/晚餐自助餐。

台北君悅酒店則是使用國旅券或五倍券搭配指定住房專案，平日可享升等住房15坪尊尚客房或是升等高樓層房型。

北投麗禧溫泉酒店推出「振興券五倍加碼回饋」，4月底前使用1000元紙本或數位振興五倍券支付任一房費，即可獲贈5000元消費抵用券，包含2000元客房升等金、500元餐飲抵用金及500元泡湯或SPA抵用金等，不分平假日皆可使用。（編輯：管中維）1110306