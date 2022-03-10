客庄券2.0使用5成、4月到期 客委會：簡訊提醒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）客委會去年11月發放「客庄券2.0」，期限至今年4月底，目前使用率約5成。客委會主委楊長鎮今天說，同時有很多券發行，可能有稀釋效果，會結合旅行、美食推廣，以簡訊提醒。

立法院內政委員會邀請客家委員會主任委員及財團法人客家公共傳播基金會董事長率同所屬列席報告業務概況（含上會期臨時提案辦理情形），並備質詢。

根據客委會書面報告，「客庄券2.0專案」發放逾40萬份客庄券，民眾領券率達9成，截至2月止，使用率約5成。由於客庄券2.0預計4月底到期，多名立委關心使用率不高的問題。

楊長鎮表示，客庄券2.0用於各客家重點發展區，另外還有小型零星發展客家聚落，共約2800家商家；不久前也有發簡訊通知，有刺激使用率增加；在今年春節也搭上「茶金」來宣傳。

楊長鎮表示，在客庄券1.0時也有這種現象，發券開始初期拚命用，然後使用率下降，中間若有連假又起來，最後是截止時間快到會再拉起來；今年同時有很多種券，不確定是不是有稀釋效果。

楊長鎮認為，很多人會想到是觀光才用，但其實客庄券是振興在地經濟，如目前成效最好的是在雲林崙背鄉、有一家做巧克力的廠商，當地是詔安話的客家重點發展區。

客委會表示，為進一步提升客庄券使用率，已結合旅行業者推出「客庄券小旅行」，也結合美食旅遊節目推廣、運用網紅體驗行銷、店家專欄文章等整合行銷宣傳。（編輯：管中維）1110310