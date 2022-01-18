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桃園西堤確診個案 花蓮麻糬店、便當店等有足跡

2022/1/18 15:57（1/18 17:44 更新）
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花蓮縣衛生局18日公布桃園市確診個案13、14日曾自行開車到花蓮，足跡包括珍和記米麻糬倉庫區、貨運公司、台富便當店等，目前各場所已清消。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日
花蓮縣衛生局18日公布桃園市確診個案13、14日曾自行開車到花蓮，足跡包括珍和記米麻糬倉庫區、貨運公司、台富便當店等，目前各場所已清消。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮縣衛生局今天公布桃園西堤確診病例案17983於13、14日曾自行開車到花蓮，足跡包括珍和記米麻糬倉庫區、貨運公司、台富便當店、中油加油站與吉安鄉的民宿，目前場所已展開清消。

花蓮縣衛生局提醒曾出入相關場所者，1月27日前自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

衛生局表示，昨天下午接獲桃園衛生局通知確診個案，為案17983，CT值20，根據公布足跡顯示，他13日自行開車到花蓮，到新城鄉珍和記米麻糬倉庫區、吉安鄉連順貨運公司、花蓮市和平路台富便當店、住宿臻愛花蓮民宿；14日北返時在新城鄉中油順安加油站加油。

衛生局已通知足跡店家計5家（含旅店）加強內部環境清消，匡列接觸者，包括PCR9人結果陰性、居隔8人（2名為外縣巿）已通知所轄衛生局，1人自我健康監測，並通知環保局進行店家周邊清消共5處。（編輯：陳仁華）1110118

花蓮縣衛生局18日公布桃園市確診個案13、14日曾自行開車到花蓮，足跡包括珍和記米麻糬倉庫區、貨運公司、台富便當店、中油加油站及吉安鄉的民宿等。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日
花蓮縣衛生局18日公布桃園市確診個案13、14日曾自行開車到花蓮，足跡包括珍和記米麻糬倉庫區、貨運公司、台富便當店、中油加油站及吉安鄉的民宿等。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日
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