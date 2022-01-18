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疫情29/300

新竹市高階主管一家4口染疫 公司有員工被匡列居家隔離

2022/1/18 15:34（1/18 19:02 更新）
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新竹市18日新增4例確診個案，為父親案18060先確診後，同住的妻子、2名女兒也PCR採檢陽性，感染源仍需疫調釐清。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新竹市18日新增4例確診個案，為父親案18060先確診後，同住的妻子、2名女兒也PCR採檢陽性，感染源仍需疫調釐清。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市長林智堅下午進行線上疫情說明記者會時表示，新竹市今天新增4例確診個案，為父親案18060先確診後，同住的妻子、2名女兒也PCR採檢陽性，感染源仍需疫調釐清。

林智堅指出，這是一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚感染，最先確診的是父親案18060，因公司有員工被匡列居家隔離，所以自行快篩，也讓公司員工快篩，自己快篩後呈現陽性反應。

林智堅說，案18060因自覺有相關症狀，1月17日深夜帶著家人到醫院PCR採檢，今天凌晨確認PCR結果，一家4口均為陽性。

林智堅指出，案18060在新竹市某間汽車銷售公司擔任高階主管，妻子案18061也在同間公司工作，大女兒案18062就讀新竹縣義民高中，平時搭台鐵從北新竹站至竹北站通勤上下學，案18063小女兒則就讀新竹市三民國小。（編輯：李錫璋）1110118

疫情指揮中心宣布，國內18日新增17例本土病例。（中央社製圖）
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