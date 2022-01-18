落實防疫 遠百竹北店順延開幕降低館內人數

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（中央社記者江明晏台北18日電）因疫情持續，遠百竹北店原訂20日開幕剪綵決定順延，遠百表示，為落實防疫，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，控管下降至1萬5000人，以降低館內進場人數密度。

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近來本土疫情升溫，新竹縣也出現確診案例和多處公共場所足跡，近期剛開始試營運的遠東百貨竹北店，吸引眾多人潮，新竹縣長楊文科為落實防疫工作，主動協調溝通，遠百竹北店原訂20日開幕剪綵決定順延，未來將視疫情狀況擇期舉辦。

遠百竹北店表示，館內防疫措施已遵照中央流行疫情指揮中心的指示辦理，內外須全程戴口罩，採實聯制並量測體溫入內，保持社交距離並定點飲食，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，將控管下降至1萬5000人，以降低館內進場人數密度。（編輯：郭無患）1110118