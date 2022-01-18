落實防疫 遠百竹北店順延開幕降低館內人數
2022/1/18 15:23（1/18 15:31 更新）
新竹縣政府與遠東集團簽訂停八BOT案，促成竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」，目前試營運階段，新竹縣政府18日指出，原定20日開幕，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響順延。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月18日
（中央社記者江明晏台北18日電）因疫情持續，遠百竹北店原訂20日開幕剪綵決定順延，遠百表示，為落實防疫，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，控管下降至1萬5000人，以降低館內進場人數密度。
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近來本土疫情升溫，新竹縣也出現確診案例和多處公共場所足跡，近期剛開始試營運的遠東百貨竹北店，吸引眾多人潮，新竹縣長楊文科為落實防疫工作，主動協調溝通，遠百竹北店原訂20日開幕剪綵決定順延，未來將視疫情狀況擇期舉辦。
遠百竹北店表示，館內防疫措施已遵照中央流行疫情指揮中心的指示辦理，內外須全程戴口罩，採實聯制並量測體溫入內，保持社交距離並定點飲食，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，將控管下降至1萬5000人，以降低館內進場人數密度。（編輯：郭無患）1110118
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