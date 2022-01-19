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疫情4/300

亞東醫院護理師染Omicron變異株 與桃機群聚無關

2022/1/19 14:22（1/19 15:58 更新）
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亞東醫院一名護理師日前確診，指揮中心19日宣布，與桃機等本土群聚案都無關。（中央社檔案照片）
亞東醫院一名護理師日前確診，指揮中心19日宣布，與桃機等本土群聚案都無關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）指揮中心今天宣布，亞東醫院染疫護理師檢出Omicron變異株，與桃機等現有本土群聚案都無關，初步判定感染源來自歐美，所幸目前院內沒有再新增確診者。

亞東醫院一名護理師日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，須進一步透過病毒基因定序釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，經病毒基因定序，這名護理師檢出Omicron變異株，但與已知的桃機群聚等其他本土群聚都無關，為第6條本土Omicron傳播鏈。

陳時中指出，根據境外移入個案序列，這名護理師感染的Omicron變異株和歐美個案相近，要等全定序出爐後，才能進一步釐清案情。

陳時中說，亞東醫院護理師確診後，院方緊急進行全院採檢，目前院內沒有其他確診案例，僅護理師孩子今天確診，相關疫調持續進行當中。（編輯：陳政偉）1110119

亞東醫院確診護理師的小孩也染疫。（指揮中心提供）
亞東醫院確診護理師的小孩也染疫。（指揮中心提供）
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