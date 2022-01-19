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COVID-19疫苗8/300

莫德納疫苗預約搶手 莊人祥：24日還有一批抵台

2022/1/19 14:54（1/19 19:06 更新）
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第20期第3劑莫德納疫苗預約率高達99.64%，莊人祥表示24日還有一批莫德納疫苗會抵台，強調第21期還會開放施打。（中央社檔案照片）
第20期第3劑莫德納疫苗預約率高達99.64%，莊人祥表示24日還有一批莫德納疫苗會抵台，強調第21期還會開放施打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，尤其莫德納疫苗預約率高達99.64%。指揮中心發言人莊人祥表示，24日還有一批莫德納疫苗抵台，強調第21期還會開放施打。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，中央流行疫情指揮中心昨天開放1922公費疫苗預約平台，各縣市共可提供約118萬劑量能。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，截至今天下午1時，已有86.1萬人完成疫苗預約，其中莫德納疫苗預約率達99.64%居冠、BNT疫苗預約率62.94%、高端疫苗58.58%、AZ疫苗21.37%。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

莫德納疫苗打氣旺，許多民眾擔心打不到。莊人祥說，昨天已將現有250萬劑第3劑疫苗分配到全台各縣市衛生局，扣掉昨天接種的29萬劑，大約還剩下220萬人份，以目前每天打30萬人速度，大概到26日會全部用罄，但預計24日就會再有一批莫德納疫苗抵台，第21期還是打得到，民眾不用過度擔心。

莊人祥指出，各縣市疫苗接種速度有快有慢，目前除了1922疫苗預約平台外，也提供65歲以上對象專案造冊施打，才會導致有些民眾已經預約，後來才被告知疫苗被收走，主要就是因為衛生局在調度的關係，但因下週還有疫苗抵台，呼籲民眾不用急。

莊人祥強調，第20期疫苗預約將開放至1月22日中午，民眾仍可盡量預約，其中BNT疫苗保護力和莫德納疫苗相當，高端疫苗則是蛋白質疫苗、副作用非常低，但提醒要赴美國或特定國家的民眾，可選擇已列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的疫苗。（編輯：張雅淨）1110119

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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